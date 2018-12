MEIER TOBLER MIT ERFOLGREICHEM VERKAUF DER KERAMIKLAND-IMMOBILIEN - STANDORTE CHAM UND HUTTWIL WERDEN WEITERGEFÜHRT EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Verkauf MEIER TOBLER MIT ERFOLGREICHEM VERKAUF DER KERAMIKLAND-IMMOBILIEN - STANDORTE CHAM UND HUTTWIL WERDEN WEITERGEFÜHRT 18.12.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nebikon, 18. Dezember 2018 MEIER TOBLER MIT ERFOLGREICHEM VERKAUF DER KERAMIKLAND-IMMOBILIEN - STANDORTE CHAM UND HUTTWIL WERDEN WEITERGEFÜHRT Immobilien für CHF 11.3 Mio. Die von Keramikland genutzten verkauft Ca. 15 Liegenschaften in Cham und Huttwil Mitarbeitende werden vom konnten für gesamthaft CHF 11.3 Mio. Käufer angestellt Weitere verkauft werden. Die zur Käuferin Auskünfte Meier Tobler, gehörige Marmobisa AG wird die Corporate Communications +41 Ausstellungen in Cham und Huttwil 44 806 49 00, weiterführen und beabsichtigt ca. 15 group@meiertobler.ch Mitarbeitende von Keramikland [1]meiertobler.ch/investoren anzustellen. Die Standorte in Cham und 1. Huttwil ergänzen die zwei bestehenden http://www.meiertobler.ch/in Ausstellungen von Marmobisa in den vestoren Kantonen Luzern und Bern. Termine 31. Dezember 2018 Abschluss des Geschäftsjahres 2018 21. Februar 2019 Medienund Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2018 27. März 2019 Generalversammlung Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf [1]meiertobler.ch/investoren zur Verfügung. 1. http://www.meiertobler.ch/investoren Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Meier Tobler Group AG Feldstrasse 11 6244 Nebikon Schweiz Telefon: +41 44 806 41 41 Fax: +41 44 806 49 49 E-Mail: group@meiertobler.ch Internet: www.meiertobler.ch ISIN: CH0208062627 Valorennummer: 20806262 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 759155 18.12.2018 CET/CEST ISIN CH0208062627 AXC0034 2018-12-18/07:00