Kardex AG: Verstärkung der Führung bei Kardex EQS Group-Ad-hoc: Kardex AG / Schlagwort(e): Sonstiges Kardex AG: Verstärkung der Führung bei Kardex 18.12.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Zürich, 18. Dezember 2018 Verstärkung der Führung bei Kardex Der Verwaltungsrat der Kardex AG hat Urs Siegenthaler per 1. Januar 2019 zum Divisionsleiter der Kardex Remstar ernannt. Er verstärkt zudem die Geschäftsleitung der Kardex Gruppe. Kardex Remstar wird seit 2011 erfolgreich von Jens Fankhänel geführt. Im Mai 2016 übernahm er zusätzlich die Position als Group CEO. Im Zuge der dynamischen Entwicklung der Kardex Gruppe will der Verwaltungsrat nun sowohl die Geschäftsleitung der Gruppe als auch das Management Team der Kardex Remstar verstärken. Urs Siegenthaler wird ab dem 1. Januar 2019 die Position des Divisionsleiters von Kardex Remstar übernehmen, womit sich Jens Fankhänel auf seine Aufgaben als Group CEO konzentrieren kann. Urs Siegenthaler leitet seit 2016 das Geschäftsfeld New Business der Kardex Remstar. Er stiess Mitte 2011 zu Kardex und führte zunächst das Geschäftsfeld Life Cycle Service von Kardex Remstar. Er ist ein wesentlicher Treiber des Erfolges beider Geschäftsfelder. Urs Siegenthaler wird zudem die Kardex Gruppenleitung ergänzen, bisher bestehend aus Jens Fankhänel (CEO und Vorsitz der Gruppenleitung), Thomas Reist, CFO der Kardex Gruppe und Hans-Jürgen Heitzer, Divisionsleiter der Kardex Mlog. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UYMLTUXUHP Dokumenttitel: Kardex AG_Medienmitteilung_2018-12-18 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Kardex AG Thurgauerstrasse 40 8050 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)44 419 44 79 E-Mail: investor-relations@kardex.com Internet: www.kardex.com ISIN: CH0100837282 Valorennummer: 100837282 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 758985 18.12.2018 CET/CEST ISIN CH0100837282 AXC0037 2018-12-18/07:01