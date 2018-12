The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0449619011 NEW BRUNSWICK 18-29 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB6ZE7 BAY.LDSBK.IS. 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0N98 DZ BANK IS.A1058 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PH3 DZ BANK IS.A1065 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VM8 LB.HESS.THR. IHS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0SK8 NORDLB GELDM.FRN 35/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA NO0010836778 JACKTEL 18-23 BD00 BON USD N

CA WX8 XFRA CNE100003F19 WUXI APPTEC H 02359 YC1 EQ00 EQU EUR N

CA WIN XFRA DE000A0CAYB2 DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 3AD XFRA SE0011166941 EPIROC AB B EQ00 EQU EUR N