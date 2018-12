FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OXMM XFRA DE0008486531 DWS DEFENSIV PORTFOLIO 1 0.320 EUR

OG7Q XFRA DE0005319826 WEBERBANK PREMIUM 100 0.500 EUR

OG72 XFRA DE0005319818 WEBERBANK PREMIUM 50 0.550 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.595 EUR

TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.599 EUR

ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.220 EUR

TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.201 EUR

LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.300 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.002 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.467 EUR

STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.555 EUR

VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.640 EUR

TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EUR

CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.060 EUR

DGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.007 EUR

WON1 XFRA BMG9429S2464 WANG ON GRP LTD HD-,01 0.000 EUR

VJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 2.590 EUR

XFRA DE000HSH4ND1 HSH NORDBANK MZC 24 13/21 0.000 %

OG71 XFRA DE0005319800 WEBERBANK PREMIUM 30 0.650 EUR

S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.020 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EUR

1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.335 EUR

2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.034 EUR