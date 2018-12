FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EUR

AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.031 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR

C6JC XFRA DE0009751404 CS EUROREAL CHF 0.488 EUR

E044 XFRA LU1104582231 COMST.-SHORTMDAX TR UCI.I 0.140 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.110 EUR

R4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 0.194 EUR

55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.396 EUR

CJ8N XFRA CA14179V2066 CARGOJET INC. VAR VTG 0.140 EUR

TGBT XFRA NL0009690254 THINK IBOXX GOV.BD U.ETF 0.050 EUR

TRET XFRA NL0009690239 THINK GLO.RL EST.U.ETF 0.490 EUR

T6ET XFRA NL0009690221 THINK GLO.EQUITY U.ETF 0.250 EUR