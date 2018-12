FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C004 XFRA LU0603940916 COMST.-SH.DAX TR U.ETF I 0.140 EUR

WYF2 XFRA LU0254565053 PRIMA-GL CHALLENGES A 0.853 EUR

WYF1 XFRA LU0215933978 PRIMA-GL WERTE A 0.930 EUR

G3TA XFRA DE0009807008 GRUNDBESITZ EUROPA RC 1.040 EUR

C6JA XFRA DE0009805002 CS EUROREAL 0.350 EUR

IHP XFRA US2544231069 DINE BRANDS GL.INC.DL-,01 0.555 EUR

N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.063 EUR

WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.264 EUR

TIF XFRA US8865471085 TIFFANY + CO. DL-,01 0.485 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.361 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.030 EUR

LMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.053 EUR

XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.308 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.308 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EUR

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR

5X63 XFRA LU0530124006 C.-CO.BU.-F.D.S.T.U.ETF I 0.220 EUR

5X62 XFRA LU0530119774 COMS.-CO.B.-F.S.T.U.ETF I 0.370 EUR

5X61 XFRA LU0530118024 C.S.-COM.B.-F.L.T.U.ETF I 1.520 EUR

5X60 XFRA LU0508799334 C.S.-COM.BU.-FU.T.U.ETF I 0.980 EUR

C540 XFRA LU0488317610 C.-IB.E.G.C.C.O.T.U.ETF I 1.220 EUR

C090 XFRA LU0419741177 CS.CO.C.EX-AG.EWT.U.ETF I 0.564 EUR

C052 XFRA LU0392496856 CS-EO SX50DL.SH.G.U.ETF I 0.090 EUR

RC8 XFRA LR0008862868 ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 0.617 EUR

ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.079 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.396 EUR

KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY INTL DL -,01 0.088 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.220 EUR

C099 XFRA LU1275255799 CS.CO.C.EX-AG.M.E.H.ETF I 0.420 EUR

E570 XFRA LU1275254636 C-CBK 10Y US-T.FUT.TR E.I 0.546 EUR

E571 XFRA LU1275254800 C-CBK 10Y US-T.FU.S.T.E.I 0.537 EUR

E572 XFRA LU1275255286 C-CBK US-T.BD FUT.S.T.E.I 0.502 EUR

E573 XFRA LU1275255369 C-CBK US-T.BD FU.D.SH.T.I 0.458 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.441 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.198 EUR