Basel (awp) - Das Immobilienunternehmen Warteck Invest kündigt einige personelle Veränderungen im Verwaltungsrat an. So soll der frühere UBS-Chef Marcel Rohner den aktuellen Präsidenten Christoph M. Müller an der Spitze des Aufsichtsgremiums ablösen. Müller (Jahrgang 1948) verabschiedet sich aufgrund der reglementarischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...