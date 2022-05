Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

?Tanja Temel und Dr. Roland M. Müller neu in den Verwaltungsrat gewählt

? Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats An der 132. ordentlichen Generalversammlung, welche in diesem Jahr wieder physisch im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt. Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat Dr. Marcel Rohner ist als Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr wiedergewählt worden. Ebenso mit grossem Mehr wiedergewählt für die Amtsdauer von einem Jahr wurden die beiden bisherigen Mitglieder Stephan A. Müller und Kurt Ritz. Dr. Ulrich Vischer ist aufgrund der Altersbeschränkung nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Neu in das Gremium gewählt für die Amtsdauer von einem Jahr wurden Tanja Temel und Dr. Roland M. Müller. Alle fünf Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt. Ausschüttung von CHF 70.- pro Titel Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von CHF 70.- pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt zu CHF 35.- aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei) und zu CHF 35.- aus dem Bilanzgewinn. Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2021, eine attraktive Dividendenrendite von 3.0%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 24. Mai 2022. Gefüllte Projekt-Pipeline Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die laufenden Projekte und die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre. Diese umfasst zurzeit insgesamt 17 Neubau-, Arealentwicklungs- und Sanierungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 270 Mio. Ausblick Die Gesellschaft verfügt über ein hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einer ausgezeichneten Qualität der Liegenschaften. Die Fälligkeitsstrukturen der langfristigen Mietverträge und des Fremdkapitals sind günstig. Die Eigenkapitalbasis ist solid. Die Organisation ist schlank und effizient. Aus diesen Gründen sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Warteck Invest überzeugt, dass die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung der Gesellschaft gegeben sind.

