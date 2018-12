Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore lässt sich vom Abgesang auf das Kohlezeitalter nicht beeindrucken. Mit der Aufstockung der Beteiligung bei zwei Kohleminen in Australien setzen die Schweizer erneut auf den schwarzen Energieträger. Glencore teilte mit, einen Anteil von 10 Prozent an der Kohlemine Ulan in New South Wales von der Mitsubishi Corp erworben zu haben. Zudem werde das Gemeinschaftsunternehmen mit der Sumitomo Corp den 31-Prozent-Anteil an der Mine Clermont in Queensland von Mitsubishi erwerben.

Beide Transaktionen kommen auf einen Wert von 530 Millionen Dollar. Glencore selbst wendet 130 Millionen Dollar auf, das Gemeinschaftsunternehmen den Rest.

Einige der großen Rohstoffproduzenten wie Rio Tinto ziehen sich angesichts der Klimadiskussion aus der Kohle zurück. Glencore setzt jedoch seine Hoffnung darauf, dass viele Länder in Südostasien weiterhin auf den billigen Energieträger angewiesen sind.

