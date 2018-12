Insgesamt lässt sich seit dem Jahr 2016 ein intakter Aufwärtstrend bei Morphosys feststellen, der die Kursnotierungen von 32,90 Euro auf einen Spitzenwert von 124,90 Euro bis Sommer dieses Jahres hochtreiben konnte. In den letzten Monaten kam es wie bei so vielen anderen Aktien zu einem signifikanten Rücksetzer, dieser endete jedoch auf der Horizontalunterstützung um 76,96 Euro. Nur wenig später folgte eine dynamische Gegenreaktion zurück auf rund 110,00 Euro, aktuell tendiert die Morphosys-Aktie nach dem letzten größeren Kurssprung in einer Seitwärtsphase. Diese präsentiert sich zunehmend als symmetrischer Keil, der für gewöhnlich eine Fortsetzung des ursprünglichen Trendkanals impliziert. Doch die allgemeine Marktschwäche könnte der Aktion noch einen Strich durch die Rechnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...