Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Commerzbank nach Treffen mit Vorständen der Bank von 13 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Treffen hätten seine grundsätzlich positive Einschätzung zu der Aktie bestätigt, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Fortschritte der Bank allerdings langsamer als erwartet erfolgten, habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 09:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001