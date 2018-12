Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstria Office nach Quartalszahlen von 14,90 auf 14,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Immobilienunternehmen nach den insgesamt positiven Resultaten überarbeitet, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alstria sollte von den Trends in den wichtigsten deutschen Büroimmobilienmärkten und soliden Kapitalgewinnen profitieren./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

