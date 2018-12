Mitte November sourcte der Gasproduzent EQT Corporaton (WKN:A0RFZL) seine Midstream-Sparte in das Unternehmen Equitrans Midstream Corporation (WKN:A2N8FA) aus. Die mitgegebenen Vermögenswerte sollten es dem Unternehmen ermöglichen, 2019 eine hohe Dividende zu zahlen, die laut Plan in den kommenden Jahren schnell erhöht werden soll. Dadurch wird das Unternehmen eine interessante Option für Dividendeninvestoren. Allerdings denke ich, dass Investoren das Unternehmen erst mal auf ihre Merkliste setzen sollten, bis klarer ist, ob die Pläne wirklich so umgesetzt werden. Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass das Midstream-Franchise etwas verschlankt werden soll. Was steckt hinter Equitrans Midstream? EQTs Vermögensgegenstände bestanden aus seinem Anteil an den börsennotierten ...

