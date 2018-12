Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vodafone von 265 auf 268 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der von vielen Anlegern "übersehene" europäische Telekomsektor habe mit Blick auf 2019 mehr zu bieten, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zwar dürften die Herausforderungen in puncto Wachstum und Investitionen bestehen bleiben, seien allerdings bereits in den Kursen eingepreist. Vodafone und Telefoncia zählt er zu seinen "Top Picks"./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 05:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-12-18/08:32

ISIN: GB00BH4HKS39