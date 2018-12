Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 11,40 auf 14,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die sich aus niedrigpreisigen Aufträgen ergebenen Ergebnisrisiken für die europäischen Windkraftanlagen-Hersteller sollten innerhalb der kommenden drei bis sechs Monate schwinden, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der erwartete Aufwärtstrend dürfte allerdings kurzlebig sein, denn die Auftragseingänge könnten bereits Mitte 2019 ihren Höhepunkt erreichen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0143416115