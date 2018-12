Seit dem massiven Kursanstieg Anfang Oktober konsolidiert die Nel-Aktie in einer volatilen Dreiecksformation. Im schwachen Gesamtmarkt schlägt sich der Pure-Player im Bereich Wasserstoff wacker, auch dank des anhaltend positiven Newsflows. Nel kann an die jüngste Erfolgsserie anknüpfen: Für den Öl-Riesen Shell werden die Norweger zwei Wasserstofftankstellen in die Niederlande liefern. On top gibt es einen neuen Rahmenvertrag. Nun rückt bei den Papieren von Nel erneut die Widerstandszone im Bereich von 4,70 Norwegische Kronen in den Fokus.

