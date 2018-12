Goldman Sachs hat Eon nach dem Scheitern der Vertriebspartnerschaft des Energieversorgers Innogy mit dem britischen Versorger SSE auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Dies dürfte 2019 einen negativen Einfluss auf das Ergebnis je Aktie (EPS) von Eon im hohen einstelligen Prozentbereich haben und die Dividenden des Versorgers in den beiden darauf folgenden Jahren belasten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte die Integration des nun vollständig bei Eon verbleibenden Innogy-Vertriebsgeschäfts Npower zu höheren Synergien führen als ursprünglich von ihm erwartet./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 22:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-12-18/08:45

ISIN: DE000ENAG999