Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des EU-Afrika-Forum am Dienstag in Wien deutlich mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. "Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen", sagte Kurz vor den Beratungen mit rund 20 afrikanischen und europäischen Spitzenpolitikern sowie zahlreichen Unternehmern. Die EU leiste zwar weltweit die meiste Entwicklungshilfe, könne sich aber bei den Investitionen deutlich verbessern, sagte Kurz. China hat nach UN-Angaben die EU als wichtigster Handelspartner Afrikas inzwischen überholt.

Angesichts des starken Bevölkerungswachstums in Afrika - bis 2050 wird sich die Zahl der Afrikaner auf 2,5 Milliarden verdoppeln - bestehe der Bedarf nach einem starken Wirtschaftswachstum, so Kurz. Bisherige Hauptthemen gegenüber afrikanischen Staaten wie Migration und Menschenrechte seien zwar wichtig, aber die Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika müsse auf einem breiteren Fundament stehen.

Österreich hat aktuell den EU-Ratsvorsitz inne und hat zusammen mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Ruandas Präsident Paul Kagame, zu dem eintägigen Treffen eingeladen. Vonseiten der EU ist unter anderem Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vertreten./mrd/DP/fba

