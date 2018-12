Die Deutsche Bank hat die Aktie der SGL Group mit "Hold" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Carbon-Spezialist habe die Wende zum Positiven geschafft und sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein neutrales Anlagevotum begründete er mit dem ausgewogenen Verhältnis von Chancen und Risiken./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 18:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-12-18/09:15

ISIN: DE0007235301