P R E S S E I N F O R M A T I O N der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

Sto erwirbt Liaver GmbH & Co. KG

Akquisition ermöglicht Zugang zu strategisch wichtigem Rohstoff sowie zu Akustik- und Plattenprodukten

Stühlingen, 18. Dezember 2018 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, erwirbt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Beginn des Geschäftsjahres 2019 durch eine Tochtergesellschaft 100 % der Kommanditanteile der Liaver GmbH & Co. KG sowie sämtliche Geschäftsanteile der Liaver Beteiligungen GmbH.

Das Unternehmen Liaver mit 47 Mitarbeitern im thüringischen Ilmenau ist einer der wenigen deutschen Hersteller von Blähglasgranulat, das aus recyceltem Altglas produziert wird. Zudem hat sich die Gesellschaft auf den Einsatz dieses Materials in verschiedenen Anwendungen spezialisiert und verfügt damit über eine sehr gute Wertschöpfungstiefe. Mit hoch schallabsorbierenden und nicht brennbaren faserfreien Akustikprodukten, die unter dem Produktnamen Reapor vermarktet werden, hat sich Liaver eine gute internationale Stellung als innovativer Anbieter erarbeitet. Seit dem Jahr 2018 werden darüber hinaus Schiffsbauplatten mit hervorragenden Eigenschaften gefertigt. Sie werden unter dem Produktnamen Liatec angeboten.

Der Sto-Konzern setzt umweltfreundliches und nachhaltiges Blähglasgranulat in größerem Umfang in mehreren Produkten ein. Darüber hinaus erweitert die Sto-Gruppe ihr eigenes umfangreiches Portfolio mit den Liaver-Produkten, die künftig von der Vertriebsstärke des Konzerns profitieren, und unterstützt zusätzlich die Innovationskraft.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.