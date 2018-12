FRANKFURT (Dow Jones)--K+S kann angesichts der Niederschläge in den vergangenen Wochen im Kaliwerk Werra bereits nach den Weihnachtsfeiertagen wieder voll produzieren. "Die Produktion wird nunmehr lediglich vom 24. bis 26. Dezember ruhen", teilte das Unternehmen mit. Ab dem 27. Dezember könne somit an den drei Standorten des Werkes wieder voll produziert werden. Bisher ging die K+S AG von einem längeren Produktionsstillstand aus.

Die erwartete Gewinnbelastung wird wegen der kürzer als bisher unterstellten Produktionspause geringer als erwartet ausfallen. Im vierten Quartal 2018 rechnet das Kasseler Unternehmen mit einem zusätzlichen negativen EBITDA-Effekt von knapp 10 Millionen Euro. Bislang lag die Schätzung bei maximal 15 Millionen Euro.

Der Regen hat den Pegel und die Wasserführung der Werra "vorübergehend" steigen lassen, so K+S. Dadurch habe sich die Entsorgungssituation des Kaliwerkes Werra entspannt und die Rückhaltebecken seien entlastet worden. K+S gehe weiter davon aus, dass auch bei Trockenheit im ersten Quartal 2019 Stillstände in der Kaliproduktion am Werk Werra unwahrscheinlich seien.

December 18, 2018 03:33 ET (08:33 GMT)

