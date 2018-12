Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Anleger sollten bei den derzeit günstigen Papieren von Allianz, Axa und Zurich zugreifen, empfahl Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn alle drei Werte hätten nach ihren jeweiligen Investorentagen an Wert verloren und seien auf ihre alten Kursniveaus aus dem Jahr 2016 gefallen. Dabei habe das Versicherer-Trio einiges zu bieten: Die Allianz etwa dürfte stabile Ergebnisse sowie höhere Dividenden und Aktienrückkäufe liefern./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-12-18/10:12

ISIN: DE0008404005