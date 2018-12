Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 7,40 auf 7,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des spanischen Versorgers habe trotz der schon zuletzt beeindruckenden Entwicklung noch Luft nach oben, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal sei traditionell stark, begründete sie. Zudem sei das Management zuversichtlich, die Jahresziele auch ohne die Kapitalgewinne aus zwei im Oktober angekündigten Verkäufen zu erreichen./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-18/10:19

ISIN: ES0144580Y14