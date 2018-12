Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Just Eat auf "Hold" mit einem Kursziel von 610 Pence belassen. Der vom Finanzinvestor Cat Rock geforderte Verkauf des Minderheitsanteils an der brasilianischen iFood könnte positiv für die Aktie des Essenslieferanten sein, sofern der Preis stimmt, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2018 / 09:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-12-18/10:23

ISIN: GB00BKX5CN86