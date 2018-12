- S&P 500 testete gestern Tiefs von 2018- May kündigt Termin für Brexit-Abstimmung an- Italien einigt sich auf neuen Haushaltsentwurf- Europäische Inflation (VPI) verlangsamt sich- DE30 bewegt sich auf sehr dünnem EisDie Wall Street knüpfte aufgrund zunehmender Sorgen um eine weltweite Wachstumsverlangsamung zu Beginn der neuen Handelswoche an die beunruhigenden Verluste vom Freitag an. Der marktbreite S&P 500 fiel über 2% und notierte kurzzeitig auf dem tiefsten Kursstand des Jahres (2.530 Punkte). Am Montag geriet die Fed zudem vor ihrer letzten Jahressitzung in die Schusslinie von Donald Trump. "Es ist unglaublich, dass mit einem sehr starken Dollar und praktisch keiner Inflation die Außenwelt explodiert um uns herum, Paris brennt und China ist am Boden, die Fed sogar eine weitere Zinserhöhung in Betracht ...

