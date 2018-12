SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv jetzt als neue App für alle Sportarten auf allen mobilen Endgeräten DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv jetzt als neue App für alle Sportarten auf allen mobilen Endgeräten 18.12.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. sporttotal.tv jetzt als neue App für alle Sportarten auf allen mobilen Endgeräten Köln, 18. Dezember 2018. Mit der neuen, kostenfreien App von sporttotal.tv ist das Live-Streaming des Lieblingsvereins ab sofort auf allen mobilen Endgeräten möglich - sowohl für das Betriebssystem Android wie auch für iOS. Dafür hat sporttotal.tv eine eigene App entwickelt, die die vermarktbare Reichweite des Angebots deutlich erhöht. So kann der User künftig seinem Lieblingsteam folgen und findet dazu alle Clips, Highlights und (Live-)Videos on Demand für verschiedene Sportarten wie Fußball, Volleyball, Basketball, Feldhockey und Eishockey. Allein in diesem Jahr hat sporttotal.tv über 5.000 Sportevents gestreamt. Berliner Digital Lab entwickelt Analyse-Features Mit einer speziellen Technologie überträgt sporttotal.tv Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch. Der Zuschauer kann über die im Berliner Digital Lab der SPORTTOTAL AG entwickelte App selbst Regie führen und die Perspektive bestimmen. Das Berliner Entwicklerteam liefert Innovationen, entwickelt alle Technologien und Produkte rund um die Plattform sporttotal.tv und baut schrittweise Analyse-Features sowie interaktive Tools für die wachsende Sport-Community auf. "Unser Digital Lab trägt durch eigene Entwicklungen wie die neue App ganz wesentlich dazu bei, unser Unternehmen wertvoller zu machen", so Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. Über die SPORTTOTAL AG Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Total 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 18.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759457 18.12.2018 ISIN DE000A1EMG56 AXC0100 2018-12-18/11:01