Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Nemetschek von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 129 auf 85 Euro gesenkt. Der IT-Dienstleister sei ein hervorragendes, wachstumsstarkes Unternehmen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien sämtliche positiven Aspekte bereits sehr deutlich im gegenwärtigen Aktienkurs eingepreist, begründete er die Abstufung. Die Zielsenkung rechtfertigte der Experte mit der Erwartung steigender Kapitalkosten./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

AFA0028 2018-12-18/11:01

ISIN: DE0006452907