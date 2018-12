Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-18 / 10:33 *Pressemitteilung* München, den 18. Dezember 2018 *Heiteres neues Jahr auf "RiC" TV mit Komödien am Samstag! * *Your Family Entertainment AG und LISA Film beschließen Zusammenarbeit zum Jahresanfang* *Rechtzeitig zum Jahresanfang werden die Samstage auf * *"RiC" TV sowohl lustig als auch musikalisch für Kinder und die * *ganze Familie: Als Neujahrsüberraschung zeigt "RiC" TV humorvolle Klassiker der LISA Film GmbH.* Ab dem 5. Januar 2019 wird "RiC" jeden Samstagnachmittag um 16:00 Uhr einen kultigen Film des prominenten Medienunternehmens LISA Film ausstrahlen. Mit dem Slogan "Unterhaltung aus Leidenschaft" verbuchte LISA Film zahlreiche Filmerfolge wie "Ein Schloß am Wörthersee" oder "Das Traumhotel". Zu LISA Film gehören auch Kassenhits wie "Die Supernasen" mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. LISA Film hat viele Klassiker mit Größen wie Maximilian Schell, Peter Weck oder Roy Black produziert. Als Familiensender und Traditionsunternehmen ergänzen sich "RiC" TV und LISA Film perfekt - durch das kultige und drollige Maskottchen RiC der Rabe steht der Familiensender "RiC" TV von Anfang an im Zeichen des Humors und der Lebenslust, ganz im Geist der LISA Film Inhalte. Der Auftakt findet am 5. Januar 2019 in dem Film "Blau blüht der Enzian" mit der Schlagerlegende Heino statt, in dem es zu Verwechslungen am laufenden Band kommt. Des Weiteren folgen unwiderstehliche Komödien wie "Die Zwillingsschwestern aus Tirol" mit dem jungen Ottfried Fischer als Frauenheld und der Ski-Legende Toni Sailer oder "Tante Trude aus Buxtehude" mit dem unvergesslichen Rudi Carrell. Als zusätzliches Januar Highlight strahlt "RiC" TV die wunderbare Free-TV-Premiere "Agi Bagi" aus, die den Kindern die Umwelt und ökologische Themen auf eine spielerische Art und Weise erklärt. Inhalte, die nach wie vor wichtig und brandaktuell sind. *Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer Your Family Entertainment: *"Wir können das lustige Wochenendprogramm auf "RiC" TV kaum erwarten - wie man so schön sagt, ist Humor zeitlos und die hochwertigen Klassiker von LISA Film werden den "RiC" Zuschauern unglaublich viel Spaß bereiten. Das Jahr wird mit viel Lebensfreude anfangen, wie es sich für einen Familiensender gehört!" *Michael Kraiger, CEO Lisa Film:* "Ich persönliche sehe mit meinen Kindern (im Alter von 6 bis 12 Jahren) immer wieder unsere Filmklassiker wie "Die tollen Tanten schlagen zu" oder "Tante Trude aus Buxtehude" usw. gemeinsam an. Es ist dann immer Lachen und Spaß ohne Ende. Deshalb bin ich aus persönlicher Erfahrung überzeugt, dass sich unsere nostalgischen Unterhaltungsfilme bestens für einen schönen Familiennachmittag eignen - besonders auch weil dieser eigene Humor aus den 1970er und 1980er-Jahren so schön zeitlos und familienfreundlich ist." *Über LISA Film* Die Lisa Film GmbH ist eine österreichisch-deutsche Filmproduktionsgesellschaft, die 1964 von Paul Löwinger in München gegründet und nach seiner Ehefrau Elisabeth benannt wurde. Mit Eintritt von Karl Spiehs in die Firma im Jahr 1967 erfolgten bis heute knapp 400 Filmproduktionen (137 Kinofilme / 16 Serien mit 172 Folgen / 54 TV-Spielfilme). Das deutsche Kino konnte mit LISA Film - Produktionen zahlreiche Kassenerfolge zählen, die heute zum Großteil Kultstatus genießen. Darunter viele Titel mit Roy Black und Uschi Glas und später mit "Die Supernasen" (Thomas Gottschalk und Mike Krüger) usw. Mit Aufkommen von Privatfernsehen in Deutschland (RTL) wurde für das TV mit "Ein Schloß am Wörthersee" (Roy Black, Otto Retzer) und heute mit "Das Traumhotel" (ARD) Filmgeschichte geschrieben. *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region, wie auch in Afrika, dem Nahen Osten und Amerika verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). Kontakt: Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 Email: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv [1] www.fixundfoxi.tv [2] www.rictv.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG 2018-12-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1

