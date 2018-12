Wehrheim (ots) - Neue Kunden aus dem Logistik-, Finanz-, und Technologiesektor sowie die steigende Nachfrage nach professioneller Unterstützung bei der agilen Transformation haben die Projektmanagement-Beratung Assure Consulting in diesem Jahr um rund 20 Prozent wachsen lassen. Trotz angespannter Arbeitsmarktlage konnte sich das Unternehmen auch über ein weiterhin großes Interesse von Bewerbern freuen. Maßgeblich dafür dürfte unter anderem die Dreifach-Auszeichnung im Arbeitgeber-Ranking Great Place to Work® sein: So erreichte Assure Consulting in diesem Jahr nicht nur erneut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands, sondern auch als einer der besten Arbeitgeber im Consulting. Erstmalig wurde das Unternehmen auch in den Kreis der besten Arbeitgeber in Hessen gewählt.



Der seit Jahren steigende Beratungsbedarf im Projektmanagement, vor allem bei der Anwendung agiler Methoden, hat nicht an Dynamik verloren - ganz im Gegenteil: "Viele Unternehmen stecken derzeit mittendrin in der agilen Transformation, stellen aber fest, dass sie die Aufgabe aus eigener Kraft nicht bewältigen können", weiß Nicolaus von Gersdorff, Geschäftsführer von Assure Consulting. "Unsere Berater begleiten Projekte, Abteilungen oder ganze Unternehmensbereiche bei der Einführung agiler Methoden und zeigen auf, welchen Mehrwert ein hybrides Projektmanagement bietet."



Auf dem diesjährigen PM Forum hatte von Gersdorff gemeinsam mit Sven Dachner, Head of Project Management bei Carglass®, einen vielbeachteten neuen Ansatz zur Integration agiler Prinzipien in die Multiprojektsteuerung vorgestellt: das sogenannte 90-Tage-Konzept. Dabei wird jedes Vorhaben auf eine Dauer von maximal 90 Kalendertagen begrenzt und vorab auf seine Strategie-Konformität, seine konkreten Ergebnisse und seinen messbaren Wertbeitrag überprüft. In den von Assure Consulting begleiteten Projekten bei Carglass® wurde das 90-Tage-Konzept implementiert und weiterentwickelt.



Projektmanagement-Trainings stark nachgefragt



Um seine Kunden optimal beraten und unterstützen zu können, hat Assure Consulting auch sein internes Qualifizierungsangebot weiter ausgebaut. So hat mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ausbildung zum Scrum Master absolviert, die inzwischen zentraler Bestandteil der Beraterlaufbahn ist. Außerdem wurde das Leistungsportfolio durch ein erweitertes Angebot an Methodikschulungen, Anwendungstrainings und Coaching-Dienstleistungen den veränderten Kundenanforderungen angepasst. Inzwischen hat sich der Trainingsbereich zu einem wichtigen Geschäftsfeld innerhalb der Projektmanagement-Beratung entwickelt. Vor allem Inhouse-Trainings zu Themen wie klassisches, agiles und hybrides Projektmanagement sind bei Bestands- und Neukunden stark nachgefragt.



"Gerade im agilen Projektkontext suchen die Unternehmen Antworten auf Fragen wie: Wie und was kann ich aus dem agilen Methodenset für mein Projekt anwenden?", sagt von Gersdorff. Genau darauf lieferten die individuell zugeschnittenen Trainings die erhofften Antworten, weil nicht nur die Methodik, sondern auch deren operative Anwendung vermittelt werde.



Trotz Fachkräftemangels ein begehrter Arbeitgeber



Im renommierten Arbeitgeber-Ranking Great Place to Work® ist Assure Consulting 2018 in neue Dimensionen vorgedrungen. So wurde das Unternehmen nicht nur im Dachwettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber", sondern zum zweiten Mal in Folge auch als einer der besten Arbeitgeber im Consulting und als einer der besten Arbeitgeber in Hessen ausgezeichnet. Als "Leading Employer 2018" dürfen sich die Projektmanagement-Experten außerdem zu den besten 1 Prozent aller Arbeitgeber in Deutschland zählen.



Über Assure Consulting:



Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement, die internationale Konzerne dabei unterstützt, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse und Methoden der Projektorganisation zu optimieren sowie deren agile Transformationen voranzutreiben. Das Unternehmen bes



