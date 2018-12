Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen stoppten in der vergangenen Woche ihre abwärts gerichtete Bewegung, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger Bunds liege wenig verändert zur Vorwoche bei etwa 0,25%, die Rendite amerikanischer Treasuries bei der Marke von 2,90%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege mit knapp über 265 Basispunkten weiterhin nahe dem Höchststand seit Jahrzehnten. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA sei mit 15 Basispunkten sehr flach geblieben. Eine Inversion der Kurve mit den vielfach diskutierten Signalwirkungen für die Konjunktur sei nicht unmöglich. Bei den europäischen Benchmarkanleihen habe sich der Laufzeitenspread auf etwa 86 Basispunkten leicht ausgeweitet. ...

