Die schlechte Stimmung am Markt hält am Dienstag weiter an und schickt die Aktienkurse rund um den Globus gen Süden. Von Wachstumssorgen belastet verbilligen sich auch die Ölpreise deutlich und die US-Sorte WTI fällt unter 50 US-Dollar. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen auf dem Börsenparkett am Dienstagvormittag.