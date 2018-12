Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-18 / 11:00 *Weltweite Analyse: Erfolgreiche Gründer genießen in Deutschland einen besonders hohen sozialen Status* *- RKW Kompetenzzentrum untersucht, in welchen Ländern erfolgreiche Unternehmer Respekt und hohes Ansehen erfahren* *- Deutschland landet auf Platz 8 von 52 analysierten Ländern* *- Den höchsten Status haben erfolgreiche Gründer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die gesellschaftliche Anerkennung ist in Argentinien am niedrigsten * *Berlin, 18. Dezember 2018. *Nur in wenigen Ländern haben erfolgreiche Gründer einen höheren sozialen Status als in Deutschland. Das geht aus dem aktuellen Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hervor, für den das RKW Kompetenzzentrum (www.rkw-kompetenzzentrum.de [1]) in Deutschland gemeinsam mit dem von Professor Rolf Sternberg an der der Leibniz Universität Hannover (www.wigeo.uni-hannover.de [2]) geleiteten Team Daten erhoben und ausgewertet hat. Seit 1999 werden die GEM-Daten jährlich von Forschern in mehr als 50 Ländern einheitlich erhoben. Demnach messen rund 78 Prozent der 18-64-jährigen Deutschen erfolgreichen Gründern in Deutschland einen hohen sozialen Status bei. Europaweit ist das der zweithöchste Wert. Nur in Irland liegt dieser Wert noch höher (81,9 Prozent). Die Top Fünf komplettieren Großbritannien (75,6 Prozent), Frankreich (74,2 Prozent) und Italien (73,2 Prozent). *Weltweiter Vergleich: Hoher sozialer Status für Gründer in VAE* Aber auch im weltweiten Vergleich landet Deutschland auf einem guten achten Platz. Neben Irland platzieren sich unter anderem der Iran (79,4 Prozent), Indonesien (81 Prozent) und Israel (86,1 Prozent) vor Deutschland. Den höchsten sozialen Status haben Gründer in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier schätzen 87,8 Prozent der Bürger den gesellschaftlichen Status von erfolgreichen Gründern als hoch ein. Die USA landen hingegen knapp hinter Deutschland (75,5 Prozent). Vergleichsweise wenig Respekt und gesellschaftliches Ansehen genießen Gründer in Spanien (47,9 Prozent), Kroatien (47,7 Prozent) und Argentinien (47,4 Prozent). Auch in Uruguay (51,9 Prozent) und Japan (52 Prozent) liegt dieser Wert 2017 deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 68,5 Prozent. Dr. Natalia Gorynia-Pfeffer, Projektleiterin des RKW Kompetenzzentrums, kommentiert die Studienergebnisse: "In Deutschland machen sich noch immer vergleichsweise wenig Menschen mit einem eigenen Unternehmen selbstständig. Doch für die deutsche Wirtschaft ist es wichtig, dass neue Unternehmen und dadurch auch neue Arbeitsplätze und Innovationen entstehen. Einer von vielen guten Gründen, sich selbstständig zu machen, ist der hohe soziale Status, der erfolgreichen Gründern hierzulande zuerkannt wird. Die Deutschen schätzen Selfmade-Unternehmer und das wird einmal mehr durch unsere aktuelle Analyse deutlich. Nicht einmal in den USA, die ja für die 'Vom Tellerwäscher zum Millionär'-Story bekannt sind, schätzen die Bürger den gesellschaftlichen Rang erfolgreicher Gründer häufiger als hoch ein." Der gesamte GEM-Länderbericht Deutschland 2017/2018 ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar: [3]http://bit.ly/gruendungsmonitor [4]; der globale GEM unter [5]https://www.gemconsortium.org/report [6] Nachfolgend stehen sämtliche relevanten Daten des Rankings zur Verfügung: Rang Land Hoher Status* (in %) 1 Vereinigte Arabische Emirate 87,8 2 Israel 86,1 3 Ägypten 82 4 Irland 81,9 5 Indonesien 81 6 Kasachstan 80,1 7 Iran 79,4 8 Deutschland 77,9 9 Madagaskar 77,8 10 Katar 77,3 11 Großbritannien 75,6 12 USA 75,5 13 Kolumbien 75,3 14 Südafrika 74,9 15 Vietnam 74,8 16 China 74,6 17 Thailand 74,5 18 Frankreich 74,2 19 Kanada 74 20 Guatemala 73,4 20 Slowenien 73,4 22 Italien 73,2 22 Schweiz 73,2 24 Schweden 70,5 25 Luxemburg 70 26 Malaysia 69,9 27 Saudi Arabien 69,3 28 Australien 68,9 29 Süd-Korea 68,6 30 Bulgarien 68 31 Polen 67,7 32 Panama 67,5 32 Niederlande 67,5 34 Griechenland 66,5 35 Bosnien und Herzegowina 65,6 36 Estland 64,7 37 Marokko 63,3 38 Chile 62,9 38 Peru 62,9 40 Zypern 61,5 41 Ecuador 60,7 42 Taiwan 60,1 43 Slowakei 60 44 Lettland 58,5 45 Indien 56,2 46 Mexiko 52,3 46 Puerto Rico 52,3 48 Japan 52 49 Uruguay 51,9 50 Spanien 47,9 51 Kroatien 47,7 52 Argentinien 47,4 Durchschnitt 68,5 Tabelle 1: In diesen Ländern haben erfolgreiche Unternehmer einen hohen Status *Prozentanteil der 18-64-jährigen Bürger, die folgender Aussage zustimmen: "In Deutschland genießen erfolgreiche Gründer Respekt und hohes Ansehen" *Über das RKW Kompetenzzentrum* Das RKW Kompetenzzentrum unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zu halten. In der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft werden praxisnahe Empfehlungen und Lösungen zu den Themen Fachkräftesicherung, Gründung und Innovation entwickelt. Das RKW Kompetenzzentrum ist eine bundesweit aktive, gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrums der Deutschen Wirtschaft e. V. *Weitere Informationen zum RKW Kompetenzzentrum:* [7]www.rkw-kompetenzzentrum.de [8] Pressekontakt: Nils Leidloff I nils.leidloff@tonka-pr.com I +49.30.403647.607 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. 2018-12-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 759037 2018-12-18 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=808b4f1e0e14ae441b81d9f49e6fa708&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d2143933d69dc8841abd780c5a6a3787&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3dca1461f509a8476080f55694ffddff&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f92beebb7cd962b768a62b11c3fb6576&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c68f7f15e2bed6680d899cc48d313650&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 6: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7fe4de0f4497f0265b2d06301afd4df3&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 7: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b373867176d8c085d34f07db76082d95&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news 8: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c439e9ea9ed89229c777c8ababdd98c2&application_id=759037&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)