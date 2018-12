-------------------------------------------------------------- Euler Hermes Presse http://ots.de/BfM3ri --------------------------------------------------------------



Euler Hermes treibt seine digitale Transformation konsequent weiter voran und ernennt Tom Alby als Chief Digital Transformation Officer für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der 46-Jährige baut seit dem 1. November ein Digital Transformation Team auf, das für die Koordination digitaler Projekte und die kulturelle Begleitung des digitalen Wandels im Unternehmen verantwortlich ist.



"Die Digitalisierung sowie die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning spielen für unsere Zukunft eine entscheidende Rolle", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Schon heute nutzen wir diese Technologien in unseren Produkten und in ersten Projekten. Das ist jedoch erst der Anfang. Die Bedürfnisse von Unternehmen verändern sich. Das bedeutet für uns als deren Risikopartner, dass das ganze Geschäftsmodell langfristig digital werden muss. Mit Tom Alby haben wir einen ausgewiesenen Experten in unseren Reihen, der in den kommenden Jahren genau daran arbeiten wird."



25 Jahre online: Von Google bis Interone mit Datenanalyse und künstlicher Intelligenz



Tom Alby ist seit 25 Jahren online und kommt von der Digitalagentur Interone, die zum Agentur-Netzwerk BBDO Germany gehört. Dort war er seit Anfang 2017 als Director Data and Analytics für das Thema Datenanalyse sowie insbesondere datengetriebene Entscheidungen und Geschäftsmodelle zuständig. Zudem war er Leiter der Data Academy bei BBDO.



Tom Alby verbrachte zudem fünf Jahre seiner Karriere bei Google Deutschland, wo er als Sales Lead Enterprise Analytics für den Vertrieb der Datenanalyse-Tools von Google in der DACH-Region sowie Mittel- und Osteuropa verantwortlich war.



Er ist mehrfacher Buchautor und verfasste Fachbücher über das Web 2.0, über professionelles Blogging sowie über das Mobile Web. Er hat einen Lehrauftrag für Datenanalyse an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.



Euler Hermes kooperiert mit Allianz und Digital Ventures Bereits heute stellt Euler Hermes seinen Kunden und Partnern zahlreiche digitale Lösungen, Plattformen, Portale, Schnittstellen, Services und Apps für die Verwaltung der Portfolios zur Verfügung. Mit "Invoice to Cash" hat das Unternehmen kürzlich zudem eine digitale und innovative Factoring-Lösung auf den Markt gebracht.



Kurzbiografie Tom Alby



Online seit 1994. Erste Webseite 1995 gebaut. new economy-Überlebender. Stationen umfassen Bertelsmann, Google, Ask.com, Interone/bbdo und heute Euler Hermes.



Interessen: Statistik, R, Data Mining, Gadgets, Musik und FinTechs. Fotografiert Roller Derby Bouts. Einige Bücher geschrieben. Lehrbeauftragt an der HAW Hamburg und der bmk.



Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in den Bereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügt über 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigene Monitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in 52 Ländern vertreten und beschäftigt rund 6.050 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eine Tochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor's mit einem Rating von AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden. Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de, LinkedIn oder Twitter@eulerhermes.



