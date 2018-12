Köln (ots) - Die Styling-Doku "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer startet mit gleich zwei Highlights in ein neues Fashion-Jahr: Zum ersten Mal überhaupt zeigt VOX am Sonntag, 27.1. "Shopping Queen auf hoher See". Ob Palma de Mallorca, Rom, Pisa oder Barcelona - ein AIDA Schiff bringt vier Kandidatinnen in die angesagtesten Fashion-Metropolen am Mittelmeer. Um zu gewinnen, müssen die Fashionistas das Motto "Luftig, leicht, leger - Das trägt Frau am Mittelmeer!" in einer ihnen unbekannten Stadt umsetzen. Unterstützung bekommen sie dabei von vier Promi-Damen, die sich mit internationalem Shoppen bestens auskennen: Christine Neubauer, Sabrina Setlur, Janine Kunze und Angelina Kirsch.



Zudem feiert die Styling-Doku "Shopping Queen" in der Woche vom 11. bis 15. Februar mit 1.500 Folgen großes Jubiläum. Unter dem Motto "Shootingstar - Setze dich und dein neues It-Piece bei einem Fotoshooting mit Guido in Szene!" zelebriert VOX den runden Geburtstag des erfolgreichen Daytime-Formats. Das Besondere: Ob Valentino-Cap, Gucci-Gürtel, Stella-McCartney-Tasche, Malone-Souliers-Schuhe oder Dolce&Gabbana-Statement-Ohrringe - jede Kandidatin erhält für ihren Shoppingtag ein ihr zugelostes It-Piece. 500 Euro und 4 Stunden Zeit stehen allen Kandidatinnen zur Verfügung, um das Designerstück in Szene zu setzen. Die Siegerin gewinnt neben 1.500 Euro ein Fotoshooting mit Guido, das dann auch in der neuen GUIDO zu sehen sein wird - und nimmt als Krönung ihr persönliches Designer-It-Piece mit nach Hause.



