marktEINBLICKE um 12: DAX dreht ins Plus, Nordex, Commerzbank & Deutsche Bank im Fokus

Nach einem schwachen Handelsauftakt konnte der DAX am Dienstagmittag in die Gewinnzone drehen, allerdings sollten Anleger nicht gleich in Jubel verfallen. Das Marktumfeld bleibt von Unsicherheiten geprägt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 10.816 MDAX +0,5% 22.025 TecDAX -0,1% 2.494 SDAX +0,1% 9.686 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.057

Die Topwerte im DAX sind Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Interessant ist auch der Blick in die zweite Reihe. Angesichts eines Folgeauftrags und eines Analystenkommentars ist Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) gleich in mehrfacher Hinsicht interessant. Zudem gibt es die üblichen Marktspekulationen in Bezug auf eine Fusion von Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) und Deutscher Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008).

