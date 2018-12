Mainz (ots) -



Samstag, 22. Dezember 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Mit der eingängigen Musik Pjotr Tschaikowskis gehört "Der Nussknacker" zu den beliebtesten Werken des Ballettrepertoires. Der Handlung liegt das Märchen "Nussknacker und Mäusekönig" von E.T.A. Hoffmann zugrunde. Auf dem Weg zum Libretto verlor die Geschichte jedoch viel von ihrer schwarzromantischen Fantastik. Für das Ballett Zürich hat der deutsche Choreograf Christian Spuck die literarische Ursprungserzählung wieder in den Mittelpunkt gestellt. 3sat zeigt am Samstag, 22. Dezember 2018, um 20.15 Uhr eine Aufzeichnung von "Nussknacker und Mäusekönig" aus dem vergangenen Jahr.



Spuck holt in seiner Version etwa das Märchen von der in ein Nussmonster verwandelten Prinzessin Pirlipat zurück in die Handlung, das bei E.T.A. Hoffmann als Vorgeschichte zum Nussknacker erzählt wird. Zudem spielt er mit dem überbordenden Figurenreichtum von E.T.A. Hoffmanns Erzählkosmos, der Skurrilität und dem überdrehten Witz, der ihnen innewohnt, aber er blickt auch in die düsteren Abgründe der Romantik. Im Bühnenbild von Rufus Didwiszus wird die Werkstatt des Paten Drosselmeier zu einem alten Revue-Theater, in dem die Figuren des Balletts zu neuem Leben erwachen.



