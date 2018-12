Unterföhring (ots) -



Ein stimmungsvoller Abend mit viel Herz: Gastgeber Patrick Lindner lädt am 19. Dezember um 20:15 Uhr in "Winterzauber - Endlich wieder Weihnachten" zu einem festlichen Musikabend bei SAT.1 Gold ein: Zusammen mit den Musik-Stars wie Eloy de Jong, Claudia Jung, Linda Hesse oder Michael Holm feiert er eine glanzvolle Weihnachts-Show. Die Stars verraten ihre schönsten Weihnachtserlebnisse, singen die beliebtesten Weihnachtslieder und erzählen private Festtagsgeschichten.



Im Anschluss führt Moderatorin Arabella Kiesbauer durch eine besondere Weihnachtssendung, die ganz im Zeichen des Tierschutzes steht: Im Mittelpunkt stehen die berührenden Tierschicksale der auf Gut Aiderbichl beheimateten Tiere, die hier ein artgerechtes, glückliches Leben führen. Für festliche Stimmung sorgen Schlagergrößen wie Stefanie Hertel, Francine Jordi oder Simone & Charly Brunner mit ihren größten Hits und den besten Weihnachtsliedern. Arabella Kiesbauer: "Ich bin richtig glücklich wieder auf Gut Aiderbichl zu sein. Ein kunterbuntes, tierisches Durcheinander und trotzdem läuft alles wie am Schnürchen. Tier und Mensch sind hier im Einklang, die Atmosphäre ist absolut einzigartig und so kommen bei mir schon weihnachtliche Gefühle auf."



"Winterzauber - Endlich wieder Weihnachten" und "Weihnachten auf Gut Aiderbichl 2018" am Mittwoch, 19. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr bei SAT.1 Gold.



