Independent Research hat das Kursziel für Eon nach dem Scheitern der Vertriebspartnerschaft des Energieversorgers Innogy mit dem britischen Versorger SSE von 9,80 auf 9,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er daraufhin von Innogy gesenkte Ausblick sei auch negativ für Eon, da er einen Geschäftsbereich betreffe, den Eon behalten wolle, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Eon einen festen Kaufpreis für 86 Prozent der Innogy-Anteile vereinbart, und in Großbritannien drohten kartellrechtliche Probleme, da Eon dort selber eine Vertriebstochter habe./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 09:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 10:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-12-18/12:09

ISIN: DE000ENAG999