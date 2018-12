Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag nach der jüngsten Kursschwäche wieder vorsichtig zugegriffen. Nach einem schwachen Start schaffte es der Dax am Vormittag ins Plus, auch wenn der vielbeachtete Ifo-Index den vierten Monat in Folge gefallen war. Gegen Mittag kletterte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 10 798,86 Punkte. Er schlug sich damit besser als die Börsen in Übersee, wo Aktienanleger über Nacht deutliche Verluste einstecken mussten.

"Der Dax stemmt sich gegen den Abwärtssog", kommentierte der Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets, Jochen Stanzl, die vergleichsweise gute Entwicklung im deutschen Leitindex, der zuletzt auf sein niedrigstes Niveau seit zwei Jahren gefallen war. Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe wendete sich das Bild am Dienstag: der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,29 Prozent auf 21 979,42 Punkte. Der gesamteuropäische Leitindex EuroStoxx dagegen verblieb knapp unter seinem Vortagsniveau.

An den deutschen Börsen schüttelten die Anleger am Dienstag die jüngsten Sorgen um die Brexit-Hängepartie, die Italienkrise und den Zollstreit vorerst einmal wieder ab - auch wenn sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Dezember etwas stärker als erwartet verschlechtert hat. Das Ifo-Geschäftsklima fiel den vierten Monat in Folge, dieses Mal um einen Punkt auf 101 Zähler. Nach Einschätzung der NordLB dreht sich die "Konjunkturuhr" damit in Richtung Abschwung.

Kursgewinne bei den zuletzt gebeutelten Industriewerte trotz des enttäuschenden Ifo-Index' wurden als Ausdruck der positiven Markttendenz gesehen. Händlern zufolge nutzten Schnäppchenjäger die gesunkenen Bewertungen für den Einstieg.

Die Spitze im Dax nahmen die Aktien des Chemiekonzerns Covestro und des Autozulieferers Continental mit einem Anstieg von mehr als 3 Prozent ein, gefolgt unter anderem von den Autoherstellern und BASF . Unter den Verlierern waren dagegen die als defensiv eingeschätzten Aktien von Versorgern, Pharmakonzernen und Konsumgüterherstellern.

Nachrichtlich wurde das Geschehen auf Unternehmensseite vor Weihnachten merklich ruhiger. SAP -Aktien standen im Blick wegen der am Vorabend von Oracle vorgelegten Zahlen. Sie profitierten mit einem nur dünnen Plus von 0,1 Prozent nur zögerlich von einem überraschend guten Quartal des US-Rivalen.

Bei der Telekom waren Fortschritte bei den Fusionsplänen von T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint ebenfalls kein positiver Kurstreiber. Die Aktie gab um etwa 1 Prozent nach, obwohl der Zusammenschluss eine erste Hürde nahm. Der für die Prüfung ausländischer Investitionen zuständige Sicherheitsausschuss CFIUS gab in den USA grünes Licht. Börsianer zeigten sich von der Nachricht nicht sonderlich überrascht.

Unter den Gewinnern waren am Dienstag auch die Aktien von Zalando , die sich um fast 5 Prozent von ihrem Kursrutsch vom Vortag erholten. Die Experten der Schweizer Bank UBS hielten diesen in der Nachlese für übertrieben.

K+S kletterten um fast 3 Prozent. Positiven Antrieb verlieh ihnen, dass sich durch die Niederschläge in der vergangenen Wochen die Entsorgungssituation an der Werra entspannt hat.

Weitere Kursbewegungen waren von Studien getrieben: Pfeiffer Vacuum sackten um 5,6 Prozent ab, nachdem die britische Investmentbank HSBC den Hersteller von Vakuumpumpen auf "Hold" abgestuft hat. Analyst Philip Saliba nahm dabei gegenüber der Branche eine selektivere Haltung ein und argumentierte, Anleger müssten bei Pfeiffer die Fortschritte mit dem kürzlich begonnenen Strategieprogramm sehr genau beobachten.

Im MDax sackten Nemetschek um 4,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit April ab, was mit einer Abstufung auf "Neutral" durch die Experten von Kepler Cheuvreux begründete wurde. Zooplus wiederum litten im SDax mit einem Abschlag von 6 Prozent darunter, dass Mainfirst die Papiere des Online-Tierbedarfhändlers mit einem negativen "Underperform"-Votum in die Bewertung aufnahm./tih/fba

