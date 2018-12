Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 07.12.2018 ein unbeauftragtes Rating über die Volkswagen International Finance N.V. erstellt und auf BBB+ festgelegt, der Ausblick ist stabil, so die Creditreform Rating AG.Neben den finanziellen und gesellschaftsrechtlichen Verbindungen zur VW AG sei für die Ratingeinschätzung der Volkswagen International Financial N.V. und der von ihr emittierten Schuldverschreibungen die unbedingte und unwiderrufliche Garantiezusage der VW AG wesentlich. Unterstützt werde dies durch die gesellschaftsrechtlichen und finanziellen Verbindungen der VIF zum VW-Konzern. Das Ergebnis des unsolicited Corporate Issuer Ratings der VIF leiten wir daher vom Ergebnis des unsolicited Corporate Issuer Rating der VW AG ab, welches am 07.06.2017 durch uns mit BBB+/stabil festgelegt wurde und auf das wir uns hier beziehen, so die Creditreform Rating AG. Das unsolicited Corporate Issuer Rating der VW AG habe seither einem fortlaufenden Monitoring unterlegen. Eine Veränderung der Ratingeinschätzung habe sich daraus bislang nicht ergeben. ...

