Frankfurt am Main (ots) - Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) veröffentlicht eine aktualisierte Ausgabe von "Schottland. Einsamkeit in angenehmer Dosis". Das 74. Hörbuch aus dem F.A.Z.-Archiv ist eine akustische Reise durch den besonderen Landesteil Großbritanniens. Sie beginnt in Burns' Geburtsort Alloway und führt von dort auf die Insel Arran. Musiklegende Paul McCartney begleitet den Hörer zur zweiten Station der Reise: dem "Mull of Kintyre", dem Lied gewordenen malerischen Kap im Südwesten. Es geht weiter zum Cairngorms National Park, wo sich Königin Victoria und Prinzgemahl Albert am Hochland begeisterten.



Die einsamen Grampian Mountains, Kaledoniens Whiskyparadies am Spey und Loch Torridon sind die folgenden Stationen. Nach eingehender Bewertung des Gruselfaktors der Moore auf den Äußeren Hebriden endet die Reise auf den Orkneys zwischen mystischen Grabmälern und Menschen, die wissen, was sie wollen.



Das Hörbuch ist eine überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des Erfolgstitels aus dem Jahr 2008. Die Spieldauer beträgt über zwei Stunden. Das Hörbuch kann zum Preis von 19,90 Euro im Internet unter www.faz-hoerbuch.de, telefonisch unter 0 69/7591 1010 oder im Buchhandel (ISBN 987-3-89843-443-0) bestellt werden.



Eine Hörprobe gibt es unter: www.faz-archiv-shop.de/podcast F.A.Z.-Hörbuch "Schottland. Einsamkeit in angenehmer Dosis" Hörbuch mit 2 Audio-CDs, Spieldauer 2:04 Stunden, 19,90 Euro, ISBN 978-3-89843-443-0 MP3-Download, Spieldauer 2:04 Stunden, 18,99 Euro, ISBN 978-3-89843-574-1



