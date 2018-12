In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, den Dow Jones und die Aktien von der Deutschen Bank, Daimler, Apple, Amazon, Netflix, Nvidia und Tesla. Der Dow Jones ist auf ein neues Jahrestief gefallen, der DAX nicht mehr weit davon entfernt. Aber es gibt noch immer eine kleine Chance auf eine Weihnachtsrallye. Und die könnte sich bis in das nächste Jahr hinziehen, dass durchaus besser werden könnte als das zurückliegende. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die Aussichten der Deutschen Bank und die Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit der Commerzbank, um die Chancen einer nachhaltigen Erholung bei der Aktie von Daimler, um die sehr unterschiedlichen Perspektiven der großen Tech-Werte Apple, Amazon, Netflix und Nvidia und um Tesla, die Bäume und den Wald. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.