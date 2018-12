Die Fexcom GmbH, der größte unabhängige Telekommunikationsfilialist in Deutschland und eine 100%ige Tochtergesellschaft der Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3), hat die System Repaircenter GmbH (SRC) vollständig übernommen. Bisher hielt Fexcom ein Drittel der Anteile an SRC Grund für die Übernahme ist, den After-Sales gezielt zu stärken und die Leistungen von SRC in der gesamten Gruppe zu etablieren.

Die 2004 gegründete SRC ist auf die Reparatur von Smartphones nahezu aller Hersteller und ausgewählten Tablets spezialisiert. Fexcom und SRC kooperieren seit dem Jahr 2004. So können beispielsweise Kunden ihre defekten Geräte in den deutschlandweit rund 167 von Fexcom betriebenen Mobilfunk-Shops zur Reparatur abgeben. SRC wächst seit Jahren profitabel und ...

