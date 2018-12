Die Kurse deutscher Anleihen sind am Dienstag nach schwächer als erwarteten Daten des Ifo-Geschäftsklimas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog am Mittag leicht um 0,13 Prozent auf 163,48 Punkte an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug etwas auf 0,23 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern des Euroraums legten die Kurse der Anleihen zu.

Das Ifo-Geschäftsklima, der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft, zeigt eine deutliche Stimmungseintrübung unter den befragten Unternehmen. Im Dezember weist der Index nun den vierten Rückgang in Folge auf. Von Beobachtern war eine nicht ganz so deutliche Abschwächung erwartet worden. Bankökonomen machen vor allem die zahlreichen politischen Risiken wie die Gefahr eines ungeordneten Brexits oder das schwache Wirtschaftswachstum Chinas für die schlechte Stimmung bei den Unternehmen verantwortlich./elm/jsl/fba

ISIN DE0009652644

AXC0127 2018-12-18/12:25