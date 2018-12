DIC Asset AG stellt Geschäftsführung der DIC Onsite neu auf DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Personalie DIC Asset AG stellt Geschäftsführung der DIC Onsite neu auf 18.12.2018 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG stellt Geschäftsführung der DIC Onsite neu auf Frankfurt am Main, 18.12.2018. Die DIC Onsite GmbH, 100-Prozent-Tochter der DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, erhält mit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 1.1.2019 eine neue Geschäftsführung. Ziel ist, vor dem Hintergrund sehr dynamischen Wachstums eine noch stärkere Fokussierung auf das Immobilienmanagement der mit 120 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland operativ tätigen Asset- und Propertymanagement-Tochter der im S-Dax gelisteten DIC Asset AG sicherzustellen. Die DIC Asset AG ist auf erfolgreichem Wachstumskurs und hat ihre Assets under Management in den vergangenen Monaten auf rd. 5,1 Mrd. EUR ausgebaut. Vor diesem Hintergrund hat die Intensität der Anforderungen an Vermietungen, Refurbishments und andere Erfordernisse der auf Wertsteigerung und Erzielung nachhaltig attraktiver Erträge ausgerichteten Entwicklung des Immobilienportfolios der DIC Onsite stark zugenommen. Deshalb setzt die DIC auf eine noch stärkere Fokussierung ihres Asset- und Propertymanagements und dessen Führung auf die erweiterten operativen Kernaufgaben. In diesem Kontext wird die Geschäftsführung der DIC Onsite GmbH neu besetzt. Die beiden bisherigen Geschäftsführer Hanno Schrecker und Guido Beddig scheiden aus dem Unternehmen aus. Die Nachfolge übernehmen Joachim von Bredow, ein sehr versierter Immobilienspezialist und seit langem in unterschiedlicher Verantwortung für die DIC tätig sowie ein weiterer operativ sehr erfahrener Manager von extern, dessen Berufung in Kürze bekannt gegeben wird. "Ich danke Hanno Schrecker und Guido Beddig für die engagierte Arbeit und wünsche ihnen persönlich und beruflich weiterhin alles Gute. Die DIC wächst in neue Dimensionen. Mit der veränderten Geschäftsführung der DIC Onsite machen wir unser Immobilienmanagement fit für die Zukunft. Den neuen Geschäftsführern und allen Mitarbeitern der DIC Onsite wünsche ich Erfolge, Freude und Fortune in ihren Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit", sagte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Kontakt: Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Fon +49 69 9454858-1462 Mobile +49 151 2990-5223 ir@dic-asset.de Über DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 181 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,1 Mrd. EUR. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,9 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. 18.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1462 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de