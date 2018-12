Wiesbaden (ots) - 20 % der rund 65 Millionen regelmäßigen Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland haben 2018 im Rahmen der sogenannten "Sharing Economy" Unterkünfte von Privatpersonen gebucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht das etwa 13 Millionen Personen.



Der "Sharing Economy" liegt die Idee der Ökonomie des Teilens zugrunde, wobei Online-Plattformen als Vermittler zwischen den beteiligten Privatpersonen dienen. Das heißt, Privatpersonen buchen Zimmer, Wohnungen, Häuser oder Ferienhäuser sowohl über darauf spezialisierte Webseiten (wie etwa airbnb.de, fewo-direkt.de, wimdu.de, couchsurfing.com oder 9flats.com) als auch über andere Webseiten, Apps oder soziale Netzwerke.



