Jacuzzi® präsentiert VIRTUS, den neuen Whirlpool speziell für das Gastgewerbe, entworfen von Dodo Arslan, dem italienischen Designer, den Taschen zu den 90 besten Designern der Welt zählt.



VIRTUS ist ein 250 cm x 215 cm großer Whirlpool, der bequem bis zu sechs Personen aufnehmen kann. Die innere Schale wirkt wie durch Wasser in weiche und anschmiegsame Linien geformt und man kann sich in ihr garantiert rundum effektiv bewegen. Die Sitze haben unterschiedliche Neigungen und Tiefen. Sie sind so angelegt, dass die Wasserstrahler spezifische Körperbereiche erreichen und ein Hydrotherapie-Erlebnis von Kopf bis Fuß bieten. VIRTUS ist der perfekte Ort, um sich zu einer Runde Wohlbefinden zusammenzusetzen, Spaß zu haben und sich zu entspannen.



VIRTUS ist das erste freistehende Spa mit integrierten Kompensationstanks und einem Sandfilter mit Faserbällen - diese Merkmale machen die Installation einfacher und man braucht keine speziellen Kästen, um die Technik unterzubringen. Außerdem halten der Überlauf und die automatische Nachfüllung den Wasserstand auf der perfekten Ebene.



VIRTUS ist mit einer Elektroheizung, einem Wärmetauscher oder einer Wärmepumpe der Marke Jacuzzi® EcoHeat erhältlich und ist äußerst energiesparend. Darüber hinaus kann VIRTUS mit der Kühlpumpe Jacuzzi® CoolPower ausgestattet werden, die das Wasser auch in den heißesten Tagen auf 10 °C abkühlt. Inspiriert durch einen Nautilus hat die Schale eine Spiralform, die dafür sorgt, dass das Wasser schnell und vollständig abgeleitet wird und sich nirgends anstaut.



Mit VIRTUS bestätigt Jacuzzi® seine führende Position im Wellnessbereich und Gastgewerbe, die der langjährigen Erfahrung des Unternehmens mit Spezialisten in diesen Bereichen zu verdanken ist. Ein vielseitiges und modernes Spa, das den Bedürfnissen von Privatleuten und Profis gerecht wird und zudem Energie spart, einfach zu warten ist und geringe Betriebskosten hat. Mit dem Mehrwert des Designs und der Technologie von Jacuzzi®.



Über Jacuzzi®:



Jacuzzi® EMEA (mit Sitz in Mailand - Italien) ist in Europa, Afrika und Asien direkt durch verschiedene regionale Geschäftsstellen und indirekt über ein umfangreiches Vertriebsnetz tätig. Design, Wohlbefinden, Leistung und Pflege: Das sind die Werte, die seit jeher das Wesen von Jacuzzi® prägen, eines Markenherstellers, der Bedürfnisse und Trends vorwegnimmt und innovative Produkte und Lösungen entwickelt, die Wünsche jeder Art erfüllen.



Spas, Whirlpools, Multifunktionsduschen, Duschkabinen, Saunen, Hammams und vieles mehr: Eine breite Produktpalette mit einer einzigartigen Kombination von modernster Technik, Design und exklusiven Funktionen, die sowohl im häuslichen als auch im professionellen Umfeld der Hotellerie höchste Leistung garantieren.



