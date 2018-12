In Berlin läuft eine Razzia, bei der Ermittler eine bekannte salafistische Moschee und weitere Gebäude in Zusammenhang mit mutmaßlicher Terrorfinanzierung durchsuchen. Im Fokus steht dabei Hassprediger Abul Baraa. Er wird verdächtigt, einen dschihadistischen Kämpfer in Syrien Geld für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...