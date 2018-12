Gold - Anleger steigen wieder vermehrt auf Gold um

Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Rohstoffkolumne vorzustellen.



Rohöl:

Der Ölpreis hat in diesem Jahr kräftige Verluste hinnehmen müssen, konnte sich zuletzt dank der von der OPEC+ für Anfang 2019 in Aussicht gestellten Produktionskürzung aber stabilisieren.



Gold:

Die Aktienmärkte stehen unter Druck und die Weltwirtschaft driftet womöglich in die nächste Rezession. Um sich vor dem drohenden Kursverfall bei Aktien zu schützen, steigen Anleger wieder auf Gold um.



Kupfer:

Die Notiz an der LME zog Anfang November leicht an und bewegte sich ab Mitte des Monats dann größtenteils seitwärts. Die Entwicklung wurde lange Zeit gestützt durch positive Fundamentaldaten aus China.

