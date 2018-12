Selbst ist die Frau: Auch in Sachen Finanzen?! (Teil 9)

Liebe Leserinnen,

die Reihe "Selbst ist die Frau: Auch in Sachen Finanzen" geht weiter. Dabei befassen wir uns heute mit dem Begriff Strategie: der ausgeklügelte Plan, um seine selbstgesteckten Ziele zu erreichen, im Einklang mit eigener Lebensanschauung, Lebenssituation und persönlichen Vermögensverhältnissen, über die andere Personen vermutlich keine oder nur begrenzte Kenntnisse haben. Oft wühlt sich der Mensch auf der Suche nach Informationen oder Hilfestellungen durch Beiträge in online-Portalen, Foren oder Blogs, in der Hoffnung, an diesen Orten konkrete Ratschläge oder vielleicht sogar Pauschalllösungen vorzufinden. Von mir bekommen Sie in dieser Beitragsreihe nur Möglichkeiten und Gedanken aufgezeigt zur eigenen Beurteilung, Weiterrecherche und Entscheidungsfindung, da ich anderes es als unseriös erachten würde.

Nehmen wir die Aktie als Beispiel. Ziel des Kaufes dürfte sein, mit einer ausgewählten Aktie Gewinne zu erwirtschaften. Man kauft also Anteile an einem Unternehmen und damit soll das eingesetzte Kapital vermehrt werden, das ist wahrscheinlich der Grundgedanke oder die Motivation des Käufers. Zum Thema Börse und Aktien ist wenigstens ein Grundwissen dringend erforderlich. Im Gegensatz zu Anlageprodukten mit festem Zinssatz und fester Laufzeit unterliegen börsennotierte Produkte Kursschwankungen. Handelbare Aktien sind an Börsenplatzen gelistet und es werden Kurse gestellt.

Mögliche Strategien bzw. Überlegungen wären aus meiner heutigen Sicht:

Abwarten, im Cash bleiben und erst in den Markt einsteigen, wenn die Kurse niedrig sind, beispielsweise nach einem Crash. Teil 6 enthält einen Langzeit-Chart des Dax. Nach dem Beben, der Angst und Panik im Zuge der eingetretenen Finanzkrise ist der Dax in den Folgejahren wieder gestiegen. Das war allerdings in der Vergangenheit. Wer kann mit Sicherheit sagen, was künftig sein wird und ob sich alte Muster wiederholen werden? Die Welt steht nicht still.

